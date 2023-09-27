В Харьковской области заявили о продвижении российской армии

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», — сообщил Ганчев.