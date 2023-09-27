Иран сообщил о запуске нового военного спутника

Иранский военный спутник "Нур-3" успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

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"Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), несколько минут назад спутник "Нур-3" был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед", - приводит его слова агентство IRNA. - Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом".

КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием "Нур", а в марте 2022 года на орбиту вышел "Нур-2".