MWM: Потери танков Abrams на Украине могут нанести ущерб ВПК США

На днях Украина получила первую партию американских танков M1A1 Abrams. Ожидается, что на вооружении украинской армии будет находиться 31 единица этой техники, при этом количество полученных машин пока остается неопределенным, пишет Military Watch Magazine.

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Поставка танков Abrams последовала за значительными потерями среди немецких Leopard 1, Leopard 2 и британских Challenger 2, состоящих на вооружении Украины, при этом отсутствие у американских машин модификации M1A1 брони из обедненного урана означает, что их ждет та же участь.

"Их бронезащита заметно слабее, чем у Challenger 2, которые впервые понесли потери в бою в начале сентября", - отмечает издание.