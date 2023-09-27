Украинский истребитель продали в американский музей

Музей ВВС США в Дейтоне похвастался новым приобретением, советским истребителем Су-27УБ, привезенным в Америку с Украины. Это едва ли не первый случай, когда в экспозиции появляется действующий самолет потенциального противника, пишет The Drive.

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Двухместный Су-27УБ с бортовым номером "32" - один из двух истребителей, чье появление в США наделало много шуму. В 2009 году пару учебно-боевых самолетов Сухого доставили в Америку с Украины, зарегистрировали в Федеральном управлении гражданской авиации и выставили на продажу. Фирма-продавец подчеркивала, что самолеты находятся в отличном состоянии: за ними хорошо ухаживали, а двигатели не имеют износа.

Весной 2011 года фирма сообщила, что оба истребителя проданы и более десятка лет о них не было известно ничего определенного. В 2018 FAA отменила их регистрацию - по истечении срока действия. Ходили слухи, что самолеты передали в секретные лаборатории для опытов, что они летают на секретной авиабазе Грум-Лейк - опять же, для опытов, что Су-27 изображают противника на учениях ВВС США... Частные компании, предоставляющие услуги тактической авиации на подобных тренировках, имеют технику Сухого в своих каталогах, но подробностей не раскрывают.