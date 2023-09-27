Рогов: Первая линия обороны в Запорожской области неприступна для ВСУ

Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, киевский режим уже несколько раз рапортовал о прорыве первой линии обороны ВС РФ на участке Работино - Вербовое. Однако по факту это оказалось ложью и намеренным вбросом для одурманивания украинского народа, отметил собеседник агентства.

Рогов подчеркнул, что все шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются бойцами РФ. "Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной", - добавил представитель региона.