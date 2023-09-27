Спецоперация на Украине 27 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 сентября 2023 года.

Украинские войска обстреляли Донецк

Военные Украины в ночь на 27 сентября выпустили 10 снарядов по Донецку, среди которых были два кассетных боеприпаса, сообщает «Газета.ру».

Был зафиксирован обстрел Киевского района со стороны населенного пункта Карловка. Противник выпустил три снаряда калибром 155 миллиметров.

Позже Украины выпустила еще пять снарядов аналогичного калибра, после чего – два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 35 снарядов

За минувшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам ДНР 35 снарядов, сообщает RT.

В результате обстрелов был ранен мужчина.

Также повреждено одно домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.

Рогов заявил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области

Украинские военные начали активное наступление в Запорожской области, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, противник после массированной артподготовки пошел на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта.

В регионе идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины атаковали позиции армии России большим количеством бронетехники, а также несколькими группами бойцов.