К Тайваню приблизились 32 военных самолета и восемь кораблей Китая

Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки к острову приблизились 32 военных самолета Китая, 16 из которых пересекли больше половины пролива, и восемь кораблей.

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«По состоянию на 06:00 (27 сентября. - Прим. ред.) в общей сложности было зафиксировано 32 самолета и восемь кораблей, которые продолжали действовать в районе Тайваньского пролива», - говорится в сообщении на официальном сайте МО Тайваня.

Вооруженные силы острова наблюдают за ситуацией и держат наготове корабли, самолеты и ракетные комплексы наземного базирования для предотвращения возникшей угрозы.