Мобилизация: последние новости на сегодня 27 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Алтайском крае семьи мобилизованных получают всю необходимую поддержку

В Алтайском крае семьям, где мужчины находятся в зоне проведения специальной военной операции, уделяют особое внимание, сообщает «Российская газета».

Власти помогают справляться им с возникающими финансовыми и бытовыми трудностями. Также оказывается помощь в решении вопросов трудоустройства, предоставления необходимой психологической и медицинской помощи. За семьями мобилизованных закреплены социальные работники, оказывая адресную поддержку.

В регионе в настоящее время действует более тридцати мер поддержки семьям мобилизованных.

Участников СВО в Забайкалье трудоустроят – в случае необходимости проведут обучение

Проблему трудоустройства участников специальной военной операции обсудили в Забайкальском крае, сообщает официальный портал региона.

В мероприятии приняли участие представители инициативной группы военнослужащих, которые встретились с руководителями предприятий горно-добывающей отрасли, торговли, промышленности, охранных компаний и бизнеса.

Потенциальными работодателями Забайкалья озвучена потребность в водителях, в том числе для спецтехники. Инициативная группа подготовит списки участников спецоперации, которые могут взяться за эту работу.

Перечень нужных для предприятий региона вакансий сейчас находится на стадии формирования.

В Госдуме обозначили сроки возвращения мобилизованных из зоны СВО

Призванные в рамках частичной мобилизации покинут зону боевых действий только после завершения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, никакая ротация не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. Как отметил депутат, в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.