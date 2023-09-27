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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой

Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой (Купянский район Харьковской области), сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой
© РИА Новости

По его словам, в ходе боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая группировка войск «Запад» также нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43 механизированной бригады в районе Чернищины, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении.