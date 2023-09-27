Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок провели предвыборное турне по стране, в ходе которого были освистаны местными жителями. Об этом говорится в сюжете Spiegel.

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Отмечается, что немцы встретили политиков с одинаковым недовольством, несмотря на то, что те представляют разные партии.

"Оскорбления, крики "буу" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", - прокомментировал ведущий.

Возмущенные граждане упрекнули канцлера в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Кое-кто из собравшихся даже потребовал отправить правительство в отставку, а его членов под суд, передает РИА Новости.

Бербок жители посоветовали "свалить отсюда" и обвинили ее партию в накачке Украины оружием.

"Зеленые" к этому моменту для многих - пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", - сказал журналист.

По его словам, политикам остается лишь изображать "хорошую мину на лице" и идти дальше.