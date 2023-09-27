Группа бойцов ВСУ на Сватовском направлении сдалась в плен

Это произошло на направлении Сватово – Кременная. Они предварительно вышли на специальный открытый радиоканал, и принесли с собой ящики с боеприпасами. На появившихся видеокадрах, которые были сделаны через прибор ночного видения, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи, которой размахивает, показывая намерение сдаться. Затем к нему из травы выходят два его сослуживца. В их руках ящик с боекомплектом. Они ставят его на дорогу. После этого солдаты уходят в траву и возвращаются со вторым ящиком, затем приносят еще два.