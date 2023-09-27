США будут налаживать партнерство с Украиной в сфере ВПК

Представитель Пентагона на просьбу ТАСС уточнить, о каких именно видах военной техники США идет речь и в какие сроки могут быть реализованы эти планы, ответил: "Министерство обороны продолжает тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить их всем необходимым для защиты своей страны как в свете их непосредственных нужд на поле боя, так и для создания военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе. Хотя на данный момент у нас нет никаких дополнительных заявлений, США привержены строительству мощного оборонно-промышленного комплекса Украины, мы работаем над тем, чтобы наладить партнерство в промышленной сфере в ближайшие месяцы".