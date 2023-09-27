США будут налаживать партнерство с Украиной в сфере ВПК в ближайшие месяцы
Пентагон подтвердил намерение укрепить военно-промышленный потенциал Киева и развивать в ближайшие месяцы партнерство в данной сфере, но не уточнил, совместное производство каких именно видов военной техники планируют наладить США на территории Украины. Соответствующий комментарий ТАСС дал во вторник представитель американского военного ведомства.
Как заявил во вторник заместитель шефа Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, США намерены наладить совместное производство некоторых видов военной техники на территории Украины. Он не привел подробностей.
Представитель Пентагона на просьбу ТАСС уточнить, о каких именно видах военной техники США идет речь и в какие сроки могут быть реализованы эти планы, ответил: "Министерство обороны продолжает тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить их всем необходимым для защиты своей страны как в свете их непосредственных нужд на поле боя, так и для создания военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе. Хотя на данный момент у нас нет никаких дополнительных заявлений, США привержены строительству мощного оборонно-промышленного комплекса Украины, мы работаем над тем, чтобы наладить партнерство в промышленной сфере в ближайшие месяцы".
В видеообращении 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении совместно создать с США оборонную экосистему для производства необходимого оружия. В рамках системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места, добавил Зеленский.