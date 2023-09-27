РИА Новости: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, по ним ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», входящего в бригаду «Царские волки».
«Накат пошел часов в 18, ВСУ начали накидывать из миномётов, зажигать минные поля», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, попытка удара ВСУ была успешно отбита.
Ранее сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.
На Донецком направлении было отражено девять атак ВСУ.