Греция купит израильские ракеты для своих истребителей F-16

Правительственный совет национальной безопасности (KYSEA) Греции на заседании под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса одобрил приобретение израильских ракет и бомб для своих истребителей F-16. Об этом сообщает газета Kathimerini.

KYSEA одобрил закупку управляемых авиабомб Spice и израильских сверхзвуковых ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности Rampage. Оружие израильского производства значительно увеличит возможности атак на наземные цели как истребителей F-16, модернизированных до уровня Viper, так и более старых F-16 Block 50/30, пишет издание. Это давно просят сделать ВВС Греции и Генеральный штаб национальной обороны, поскольку Греция имеет один из самых крупных и современных флотов F-16, но без вооружения, которое позволяло бы в полной мере использовать возможности истребителей.

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Kathimerini отмечает, что тщательные дискуссии с израильтянами, похоже, принесли свои плоды и программа закупок одобрена на заседании KYSEA под председательством премьера Мицотакиса. Следующим шагом является составление контрактов Генеральным директоратом оборонных вооружений и инвестиций (GDAEE), чтобы обе стороны могли как можно скорее приступить к подписанию межгосударственного соглашения. Поставками Rampage и Spice, как ожидается, завершится длительный раунд переговоров с Израилем, который также включает в себя закупку высокоточных ракет дальнего действия Spike NLOS, которая была одобрена в мае 2023 года.

Ракеты Rampage позволят значительно расширить боевые возможности F-16, продолжает издание. Это сверхзвуковые ракеты дальнего радиуса действия, которая, по заявлениям их производителей, превышает 150 км, они могут запускаться с больших высот. Этот факт обеспечивает большую живучесть самолета-носителя, поскольку ракета запускается вдали от зенитных средств противника. Наведение осуществляется по GPS для достижения высокой точности поражения цели, при этом ракета имеет навигационную систему, обладающую высокой устойчивостью к помехам и средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что стоимость покупки ракет составит €50 млн, пишет газета.

Модернизация авиационных бомб

KYSEA также одобрила приобретение как минимум 300 блоков Spice Directional Assemblies, которые превращают бомбы массой 453 и 906 кг в "умное оружие". Таких бомб очень много в арсеналах ВВС Греции. Бомбы оснащаются системой наведения INS/GPS, а также электрооптическим датчиком идентификации цели, обеспечивающим высокую точность нейтрализации движущихся угроз на расстояниях, превышающих 60 км, пишет Kathimerini. Модернизированные бомбы могут использоваться как F-16, так и другими истребителями ВВС Греции, такими как Mirage 2000-5 и более новый Rafale. По данным газеты, стоимость этой программы не превысит €130 млн. ВВС ждали заключения контракта на эту программу с 2011 года, когда она прошла через парламентский комитет по оборонным программам и контрактам, однако только в мае 2023 года GDAEE открыл путь закупкам этих систем вооружения.