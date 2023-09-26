МО Молдавии не зафиксировало пролета упавшей в Приднестровье ракеты

Министерство обороны Молдавии не зафиксировало полета ракеты, обломки которой упали в Приднестровье. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ, отметив, что власти запросят об инциденте Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье.

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"В этом вопросе много неизвестного. В Минобороны не подтверждают факт прохождения через национальное воздушное пространство неопознанных объектов. Представитель Кишинева в Объединенной контрольной комиссии направит вопросы специалистам, чтобы мы узнали подробности", - написал Водэ в Telegram-канале.

Ранее военные непризнанного Приднестровья подтвердили принадлежность найденных в понедельник в окрестностях Тирасполя обломков ракеты зенитной системе С-300. Об этом президенту непризнанной республики Вадиму Красносельского доложил во вторник сопредседатель ОКК Олег Беляков.

"Расследование военных показало, что в Кицканах обнаружены боевые элементы ракеты С-300. Производство деталей датировано 1968 годом", - рассказал он. "Происшествие доказало необходимость механизмов миротворческой операции, их способность влиять на ситуацию. Все понимают, что ракета не прилетела с Луны. Это результат боевых действий на территории Украины. Необходимо успокоить людей, расследовать и поставить точку в вопросе", - сказал Красносельский.

По данным МВД Приднестровья, обломки ракеты в своем огороде обнаружил житель села Кицканы. По его словам, звук падения тяжелого предмета он услышал около двух часов ночи. О пострадавших информация не поступала.

Ранее обломки украинских ракет системы С-300 четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.