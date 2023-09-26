США наладят совместный выпуск военной техники с Украиной

США намерены наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на ее территории. Об этом сообщил замглавы американского Минобороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, передает ТАСС .

«Мы наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — сказал он во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Аналогичное сотрудничество, по словам Лапланта, США намерены наладить с Австралией и Европой. При этом деталей этих планов он не привел, заявив, что НАТО «будет делать на этом большой акцент». Также Лаплант отметил, что соответствующие решения были приняты на саммите альянса в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля 2023 года.