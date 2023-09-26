В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине F-16
Киев может получить истребители в 2024 году, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. В интервью американскому телеканалу MSNBC она отметила, что всё будет зависеть от того, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков.
«Мы рассчитываем, что на это уйдёт 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько учатся наши военные», — сказала министр.
Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. В Белом доме заявили, что Киев получит самолёты от третьих стран после подготовки лётчиков.