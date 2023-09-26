Тайвань будет иметь четыре субмарины к 2027 году

Власти Тайваня планируют иметь к 2027 году в боевом составе ВМС четыре подводные лодки. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Агентство опубликовало пояснение к заявлению руководителя программы строительства тайваньских подводных лодок Хуан Шугуана. Согласно обновленной версии его высказываний, к 2025 году остров рассчитывает иметь в составе ВМС три субмарины - две нидерландских субмарины "Звардвис" и одну подлодку собственной разработки. К 2027 году их общее число должно возрасти до четырех - по паре нидерландских и тайваньских субмарин.

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В прежней версии материала Хуан Шугуан отмечал, что строительство первой тайваньской субмарины завершено - она будет спущена на воду 28 сентября. Он также отметил, что к 2025 году планируется получить три субмарины, а к 2027 году - четыре. На основе этого заявления несколько тайваньских СМИ сообщили о том, что к 2027 году Тайвань планирует построить восемь подлодок собственной разработки.

В феврале оборонное ведомство Тайваня сообщало о том, что программа развития подводного флота предусматривает закладку от двух до восьми подлодок собственного производства. Их число будет скорректировано по итогам испытаний головного корабля серии.

Первая субмарина тайваньского производства "Хайкунь" была заложена в 2020 году. Ее водоизмещение составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн. Подлодка оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что последующие субмарины этой серии также получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon.

Подводный флот

Как ранее сообщало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать до 300 млрд новых тайваньских долларов (около $9,73 млрд).