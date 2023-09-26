Ходаковский попал под обстрел HIMARS

Замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике, бывший руководитель батальона «Восток» Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS со стороны ВСУ, об этом он рассказал в Telegram-канале. Он добавил, что теперь ему придется менять местоположение.

Сижу, никого не трогаю, «примус починиваю» — два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точки прилета… Не на много, но хватило, чтобы не на голову, — сообщил Ходаковский.

Ходаковский уже давал российским военнослужащим ряд советов по выживанию на поле боя. Он отметил, что самое сложное в зоне боевых действий — научиться простым вещам, но именно соблюдение элементарных правил помогает бойцам уцелеть. В частности, он призвал никогда не снимать бронежилет и каску и не собираться большими компаниями.