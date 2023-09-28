Су-34 снес мост одной ракетой
Опубликованы кадры уничтожения автомобильного моста, по которому ВСУ подвозили пополнение и боеприпасы на Куземовское направление.
Для ликвидации переправы привлекли бомбардировщик Су-34 и ракету Х-38МЛ.
Буква "Л" в названии боеприпаса говорит, что наводится он по отметке на цели лазерного целеуказателя (световой указки, грубо говоря). Таковая имеется и на самом Су-34, и на многочисленных разведывательных дронах. Также возможно, что подсветили мост для ракеты с земли. Есть такая увлекательная профессия - передовой авианаводчик (ПАН).
Масса боевой части Х-38 - 250 килограммов. Чтобы полностью стереть с лица земли железобетонный мост этого, конечно, мало. Но чтобы прекратить по нему движение, вполне достаточно. А большего пока и не требуется.