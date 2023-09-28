Су-34 снес мост одной ракетой

Буква "Л" в названии боеприпаса говорит, что наводится он по отметке на цели лазерного целеуказателя (световой указки, грубо говоря). Таковая имеется и на самом Су-34, и на многочисленных разведывательных дронах. Также возможно, что подсветили мост для ракеты с земли. Есть такая увлекательная профессия - передовой авианаводчик (ПАН).