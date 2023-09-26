На Украине пообещали привлечь к ответственности уехавших военнобязанных

Военнообязанные украинцы, незаконно покинувшие страну, будут привлечены к ответственности в случае возвращения, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко после начала расследования работы военкоматов и военно-врачебных комиссий количество уклонистов-беженцев снизилось, передает «Страна.ua».