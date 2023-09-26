MWM: Запад может пересмотреть помощь Киеву после провала контрнаступления

Как пишет Military Watch Magazine, западные союзники могут сменить подход в вопросе оказания помощи Украине после провального контрнаступления ВСУ.

Отмечается, что украинские войска понесли серьезные потери и при этом не добились каких-либо значительных результатов. Признание западными лидерами неудач на Украине может заставить их пересмотреть текущую политику и перераспределить ресурсы. Не исключено, что киевский режим могут отрезать от финансирования, заключается в материале.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в Европе и США серьезно разочарованы результатами контрнаступления украинской армии.