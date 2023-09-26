Российские пилоты уничтожили самолет ВСУ на авиабазе под Николаевом

Пилоты Воздушно-космических сил России нанесли удары по военному аэродрому Кульбакино, расположенному в Николаевской области Украины. По данным Министерства обороны РФ, которые приводит РИА Новости, в результате удара был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. Отмечается, что это уже пятый уничтоженный МиГ-29 армии Украины за последние две недели.

В ходе брифинга представители российского оборонного ведомства также заявили, что российские войска успешно отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Потери Вооруженных сил Украины составили до 310 человек.