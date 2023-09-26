В Болгарии предложили отдать Украине бракованные ракеты

Три крупнейшие фракции парламента Болгарии предложили передать Украине бракованные ракеты для зенитно-ракетных систем С-300. Об этом сообщает Faktor.bg.

В руководстве фракций заявили, что у Болгарии нет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов.

«Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность поставить на вооружение такие неисправные боеприпасы и заставить их служить украинской армии», - отметили депутаты.

Проект решения о поставке ракет Украине внесли в парламент, его должны рассмотреть в ближайшие дни.

В Минобороны Британии ранее сообщили, что более двух с половиной тысяч единиц британской военной техники могут иметь в своем составе ядовитые асбестосодержащие материалы. Среди потенциально «зараженной» техники - танки Challenger 2, которые были отправлены на Украину, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.