Командующий Черноморским флотом Соколов присутствовал на коллегии Минобороны
Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ. Это следует из распространенного ведомством видео. Мероприятие состоялось в Москве под председательством министра Сергея Шойгу.
Командование сил спецопераций ВСУ до этого заявляло, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ.
По официальной информации Минобороны, в ходе удара ВСУ была повреждена крыша исторического здания, где располагается штаб Черноморского флота. Кроме того, сообщалось об одном погибшем и одном военнослужащем, который пропал без вести.
Ранее бывший советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал «не торопиться» с заявлениями о гибели командующего Черноморского флота Виктора Соколова.