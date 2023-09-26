Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ. Это следует из распространенного ведомством видео. Мероприятие состоялось в Москве под председательством министра Сергея Шойгу.

Командование сил спецопераций ВСУ до этого заявляло, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ.

По официальной информации Минобороны, в ходе удара ВСУ была повреждена крыша исторического здания, где располагается штаб Черноморского флота. Кроме того, сообщалось об одном погибшем и одном военнослужащем, который пропал без вести.