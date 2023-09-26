Шойгу: действия стран Запада подталкивают Украину к самоуничтожению

Циничные действия стран Запада и их «приспешников в Киеве» лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Министр обороны отметил, что несмотря на отсутствие значимых результатов контрнаступления, Запад не отступает от своего принципа «оружие как путь к миру».

«США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины, а киевский режим — кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — заявил Шойгу.