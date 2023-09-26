Шойгу оценил потери среди украинских военных за сентябрь
Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС. Также, по его словам, украинская армия потеряла более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники, среди них — два танка Leopard, один — Challenger и семь боевых машин пехоты (БМП) Bradley.
За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка Leopard и 1 английский танк Challenger, — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь своих заявленных целей наступления.
Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года, заявил ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной. По его словам, план мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.