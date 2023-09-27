Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием. Об этом заявил командующий Черноморским флотом Виктор Соколов в эфире телеканала "Звезда".

"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и передовые войска", - сказал Соколов.

26 сентября Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи. Ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах распространялась информация о том, что Соколов и несколько высокопоставленных офицеров якобы погибли при ракетном ударе со стороны киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота.