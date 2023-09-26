Шойгу: ВС РФ расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки

"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.