Швейцария передаст немецкой компании танки Leopard 2

Швейцария передаст немецкой компании Rheinmetall 25 танков Leopard 2. Об этом сообщает NZZ.

Такое решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии на заседании 26 сентября. Летом 2023-го было принято решение о выводе этих танков из эксплуатации.

Германия обязалась не передавать эту технику Украине.

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.

Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его.

В авгуре стало известно, что Швейцария будет расследовать деятельность государственного производителя оружия Ruag после его неудавшейся попытки продать почти сотню танков, которые в итоге могли быть использованы Украиной в боях против России.

Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать сделку Ruag с немецкой Rheinmetall, которая была заблокирована из-за нарушения статуса Швейцарии как нейтральной страны.