Швейцария передаст немецкой компании танки Leopard 2
Такое решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии на заседании 26 сентября. Летом 2023-го было принято решение о выводе этих танков из эксплуатации.
Германия обязалась не передавать эту технику Украине.
В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.
Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его.
В авгуре стало известно, что Швейцария будет расследовать деятельность государственного производителя оружия Ruag после его неудавшейся попытки продать почти сотню танков, которые в итоге могли быть использованы Украиной в боях против России.
Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать сделку Ruag с немецкой Rheinmetall, которая была заблокирована из-за нарушения статуса Швейцарии как нейтральной страны.
Сообщалось, что Ruag хотела продать вышедшие из строя танки Leopard I компании Rheinmetall, которая планировала отремонтировать их и отправить на Украину.