Массированные обстрелы Белгородской области: как ВСУ атакуют РФ 27 сентября

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинской армией населенного пункта Донецк-Северный в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ за ночь выпустили 30 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрелы украинской армии также попали населенные пункты Белгородской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

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Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что вечером 26 сентября в результате обстрела украинской армией населенного пункта Донецк-Северный в Ясиноватском районе ДНР пострадал мирный житель. Всего по территории района ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 мм. Также Шевченко рассказал, что украинские войска обстреливают инфраструктуру города кассетными снарядами.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что утром 27 сентября ВСУ обстреляли Кировский район города. По его словам, снаряд попал в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие. По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области сообщил, что за ночь ВСУ выпустили 30 снарядов по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Песчановка. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка. По его словам, над поселком Разумное сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Долгое. Всего установлено 20 прилетов. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения. В результате пострадала женщина — с осколочным ранением головы она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля.

Также ВСУ трижды атаковали село Долгое с помощью дронов-камикадзе. В результате поврежден один из инфраструктурных объектов связи. По хутору Дубровка и селу Бирюч выпущено семь и десять артиллерийских снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Старый — зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

Сбитые беспилотники

Гладков сообщил, что в Грайворонском районе в селе Санково и поселке Горьковский сбито по одному БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений. По окраине хутора Байрак выпущено 14 минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Почаево — десять и три минометных снаряда соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая — установлено три прилета. Никто не пострадал, однако есть повреждения в одном частном домовладении: осколками посечены крыша, фасад, окна, забор и пристройка.

Как отметил губернатор, по селу Пороз выпущено семь минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозяйственные постройки.

«В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущен один артиллерийский снаряд, по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено четыре и три артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Также из артиллерии обстреляли поселок Задорожный. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», — написал Гладков.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено пять артиллерийских и два минометных снаряда. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи и водонапорная башня, в одном частном домовладении посечены забор и надворная постройка. Под артиллерийский обстрел попало село Червона-Дибровка — установлено два прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела произошел обрыв линии электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. Также в селе сбит квадрокоптер ВСУ.

Гладков сообщил, что по селу Большетроицкое выпущено десять артиллерийских снарядов, пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждены три объекта торговли, один автомобиль и гараж. Более того, под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — зафиксировано девять прилетов. Никто не пострадал, но имеются повреждения в одном частном домовладении. По селу Середа и хутору Марьино выпущено восемь и три минометных снаряда соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.