СНБО: Российские военные поразили место сбора украинских ракет

Вооруженные силы России поразили место сбора украинских ракет. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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— Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет, — цитирует его РИА Новости.

Российская армия за неделю с 17 по 23 сентября нанесли 12 групповых ударов с применением высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Удары российской армии приходились на украинские объекты, предназначенные для ремонта бронетанковой и авиационной техники, а также места хранения вооружения и пункты размещения иностранных наемников. Также целями становились центры разведки и подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские разведчики ликвидировали переданный Украине танк Leopard с экипажем, состоящим из солдат немецкой армии. Командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что обнаруженный в танке солдат внезапно заговорил на немецком, попросив не стрелять в него.