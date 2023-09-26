Украина перенесла часть производства своих ракет за пределы страны

Украина перенесла за пределы республики «определенную часть производства» своих ракет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил в интервью испанской газете ABC.

По его словам, передислокация была связана с тем, что российские войска ударили по месту сборки этих ракет.

«Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», — заявил он.