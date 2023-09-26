СМИ: на Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

Киев к настоящему моменту получил от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Как заявил изданию представитель Вооруженных сил Украины на условиях анонимности, на сегодня доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams, передает ТАСС.