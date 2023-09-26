СМИ: на Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

WP: На Украину доставлено менее половины обещанных США танков Abrams
Киев к настоящему моменту получил от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
Как заявил изданию представитель Вооруженных сил Украины на условиях анонимности, на сегодня доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams, передает ТАСС.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Киев уже прибыла первая партия американских танков Abrams, на ближайшие недели запланированы новые поставки.