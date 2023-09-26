Пушилин заявил о закреплении ВС РФ в районе сел Орехово-Василевка и Берховка

"Следующая горячая точка - Артемовск. По северному флангу у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять, <…> [силы РФ] закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".