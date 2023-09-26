Минобороны России оценило эффективность «Орлана-10» в зоне СВО

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» в ходе использования в зоне специальной военной операции (СВО) выявляет даже хорошо замаскированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку беспилотнику дали в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

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Среди целей, которые успешно поражает БПЛА, способные действовать в любое время суток и на больших дальностях, значатся артиллерия, живая сила и командные пункты.

По данным военного ведомства, БПЛА эффективно работают даже в условиях радиоэлектронного противодействия, выполняя для разведки, поиска целей и корректировки огня полеты на тактическую глубину.

В ноябре 2022 года РИА Новости сообщили, что российская компания-разработчик беспилотников ZALA Aero оцифровала карту всей Украины.