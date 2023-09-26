Страны НАТО утроили частоту разведывательных полетов около Крыма

США вместе с союзниками по НАТО с начала 2023 года увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с 7 до 21 в неделю. Об этом со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24 пишет РИА Новости.

В частности, такое количество полетов разведывательных самолетов и беспилотников над Черным морем было зафиксировано за неделю с 18 по 24 сентября.

Над восточным побережьем Румынии летали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большую часть вылетов — 16 из 21 — сделали летательные аппараты США, отмечает издание.

При этом в начале года и весной разведывательные летательные аппараты США и их союзников по НАТО выполняли в черноморском регионе в среднем один полет в день, а вот за сутки до удара по штабу Черноморского флота их активность выросла до шести полетов.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили пять ракет.