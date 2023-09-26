В Киеве заявили, что не будут использовать ATACMS для ударов по России

"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты - прим. ТАСС)", - сказал он. По его версии, ATACMS будут "использоваться исключительно для защиты" территории Украины. "Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - утверждал Данилов.