Стало известно об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

Марочко заявил об активизации авиации ВСУ на Купянском направлении
Боевая авиация ВСУ активизировалась в районе Харькова и в окрестностях Чугуева на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По словам офицера, накануне жители Харькова неоднократно видели над городом украинские самолеты.
«Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», — отметил Марочко.
Эксперт указал, что ранее подобной активности со стороны ВСУ не наблюдалось. Ранее Марочко рассказал о попытках украинских войск вернуть утраченные позиции близ населенного пункта Новоселовское, напоминает телеканал «360».