Мобилизация: последние новости на сегодня 26 сентября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 сентября 2023, в материале «Рамблера».
«Пехоты много положили»: мобилизованный приморец рассказал о ходе СВО
Житель Владивостока, участвующий в специальной военной операции на Украине, рассказал о ситуации на фронте. Об этом пишет Deita.
Солдат находится на рубеже обороны Урожайное-Новодонецкое, где Вооруженные силы Украины регулярно пытаются прорвать оборону. Однако пока им это не удается.
Собеседник издания рассказал, что в последние две недели здесь шли ожесточенные бои
«Недавно Хаммер положили. Много пехоты уничтожили. Меня самого контузило немного», — признался он.
Затем добавил, что в последние три недели противник поумерил пыл и перестал активно идти в наступление.
На Камчатке участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки
Участников специальной военной операции наградят правом на получение бесплатного земельного участка. Такое решение приняло законодательное собрание Камчатского края в отношении жителей региона и их семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.
«Получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа», — говорится в распространенном сообщении.
На земельные участки смогут претендовать военнослужащие, вступившие в добровольческие формирования, бойцы войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ, а также являющиеся ветеранами боевых действий.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов
Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт войск Украины, а также разгромили три разведывательных группы противника на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.
Как рассказал собеседник издания, уничтожить цель удалось при поддержке артиллерии, помимо опорного пункта был также уничтожен полевой склад боеприпасов.
Кроме того, артиллерийским огнем удалось пресечь деятельность трех разведывательных групп армии Украины в районах Урожайного и Червоного.