Мобилизация: последние новости на сегодня 26 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 сентября 2023, в материале «Рамблера».

«Пехоты много положили»: мобилизованный приморец рассказал о ходе СВО

Житель Владивостока, участвующий в специальной военной операции на Украине, рассказал о ситуации на фронте. Об этом пишет Deita.

Солдат находится на рубеже обороны Урожайное-Новодонецкое, где Вооруженные силы Украины регулярно пытаются прорвать оборону. Однако пока им это не удается.

Собеседник издания рассказал, что в последние две недели здесь шли ожесточенные бои

«Недавно Хаммер положили. Много пехоты уничтожили. Меня самого контузило немного», — признался он.

Затем добавил, что в последние три недели противник поумерил пыл и перестал активно идти в наступление.

На Камчатке участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки

Участников специальной военной операции наградят правом на получение бесплатного земельного участка. Такое решение приняло законодательное собрание Камчатского края в отношении жителей региона и их семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

«Получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа», — говорится в распространенном сообщении.

На земельные участки смогут претендовать военнослужащие, вступившие в добровольческие формирования, бойцы войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ, а также являющиеся ветеранами боевых действий.

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов

Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт войск Украины, а также разгромили три разведывательных группы противника на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как рассказал собеседник издания, уничтожить цель удалось при поддержке артиллерии, помимо опорного пункта был также уничтожен полевой склад боеприпасов.