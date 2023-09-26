Экс-генсек НАТО рассказал о превосходстве России над Западом

Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Робертсон.

«Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем до спецоперации, превосходя Запад в семь раз», — сказал Робертсон, его слова цитирует английская газета The Times.

Он добавил, что на данный момент у украинской армии недостаточно артиллерийских снарядов для поддержания темпов своего наступления. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины измотаны из-за неустанных боев на фронте.