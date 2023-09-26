Спецоперация на Украине 26 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 сентября 2023 года.

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 35 раз обстреляли ДНР, в общей сложности применив 119 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из AGM-88 HARM, ударного БПЛА, артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 12 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Всего войска Украины применили 119 единиц различных боеприпасов. Под обстрел попали районы восьми населенных пунктов ДНР: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Никольское.

Один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще одно гражданское лицо в Никольском получило ранения.

ВСУ обстреляли Донецк противорадиолокационной ракетой

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, инцидент был зафиксирован в 19:45 мск в Ленинском районе города. О пострадавших или разрушениях сведения не поступали.

«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ под Купянском

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.