The New York Times: Финны почувствовали последствия вступления в НАТО

Финляндия после стремительного присоединения к НАТО осознала, что быть частью военного альянса «сложно и дорого». Об этом пишет The New York Times, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, Финляндия десятилетиями решала вопросы безопасности собственными силами, а после приобретения членства в НАТО осознала, что жизнь в большом альянсе «сложна, дорога и глубоко политизирована». Издание отмечает, что присоединение к НАТО, вероятно, было самым легким в процессе интеграции, даже при учете всех юридических, финансовых и стратегических препятствий.

Долгое время членство в НАТО считалось «дешевым преимуществом», учитывая ядерный запас США и принцип коллективной обороны, однако сегодня альянс также предъявляет к странам высокие требования. Интеграция потребует от Финляндии принятия «дорогостоящих и сложных решений».

Командующий силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен признал, что статья о коллективной обороне требует от Хельсинки «большего» в вопросах военного планирования, а именно — внести свой вклад в оборону всего НАТО, а не только собственных границ.