Российские военные нанесли огневое поражение по бойцам и технике 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества, Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате были уничтожены до 55 украинских солдат. Кроме того, противник также потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

Уточняется, что Вооруженные силы России (ВС РФ) также нанесли удар по технике и скоплению живой силы украинской стороны на херсонском направлении. Как сообщает Минобороны, противник лишился до 90 бойцов, двух танков, двух автомобилей и двух гаубиц Д-30.