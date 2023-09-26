В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России

Решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины играют ударные вертолеты Ка-52, подразделения радиоэлектронной борьбы и высокоточные ракетные системы ВС РФ. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, его слова приводит Business Insider. Об этом пишет РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерийских атак за счет использования беспилотных летательных аппаратов в роли разведчиков, GPS-технологий и ракет с высокоточным наведением. По его словам, решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских войск сыграла именно артиллерия РФ.

Джентайл также обратил внимание на действия подразделений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): за время боевых действий возможности российских войск по выведению из строя дронов через манипулирование системой связи и управление БПЛА заметно возросли.

Также серьезные проблемы украинской стороне доставляют боевые вертолеты Ка-52. Их эффективность обусловлена прочной броней, маневренностью и противотанковыми ракетами.