$96.15+0.10102.250

Белый дом подтвердил прибытие танков Abrsms на Украину

На Украину прибыла первая группа танков Abrams. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Белый дом подтвердил прибытие танков Abrsms на Украину
© Reuters

По его словам, новые поставки американских машин запланированы на ближайшие недели.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что по соображениям оперативной безопасности не имеет право уточнять, в какое именно место привезут технику. В общей сложности США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости