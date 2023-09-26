Белый дом подтвердил прибытие танков Abrsms на Украину

На Украину прибыла первая группа танков Abrams. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, новые поставки американских машин запланированы на ближайшие недели.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».