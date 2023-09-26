На Украине выявили больше семи тысяч уклонистов от военной службы

На Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных. Об этом сообщил заместитель председателя украинской Национальной полиции Дмитрий Тишлек, пишет ТАСС.

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По его словам, Нацполиция провела сотни обысков. В результате было выявлено 7,5 тысячи уклонистов. Тишлек отметил, что в общей сложности было изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных. При этом 5,8 тысяч дел отправлено на пересмотр.