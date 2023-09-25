Россия сообщила о нарушении протоколов деконфликтации США в Сирии

«Коалиция» во главе с Соединенными Штатами в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в течение суток зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации касательно связанных с несогласованными с Россией полетами БПЛА, передает РИА «Новости».

Кулить отметил, что близ Эт-Танф в течение суток было зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми дронами MQ-1C коалиции.

При этом в ЦПВС добавили, что боевики готовят диверсантов для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирии.

Так, по словам Кулитя, командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирии будут приняты необходимые меры для недопущения вооруженных провокаций.

В конце августа Россия уже сообщала о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии.