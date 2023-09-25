МО РФ сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сказали в военном ведомстве.