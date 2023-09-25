Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

Миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
Сейчас в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей, говорится в сообщении Министерства обороны России.
Мирные жители размещены, им предоставлено питание и медицинская помощь.
По данным армянского правительства, в Армению из Нагорного Карабаха въехали уже 6650 вынужденных переселенцев.