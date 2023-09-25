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Миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению
© РИА Новости

Сейчас в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Мирные жители размещены, им предоставлено питание и медицинская помощь.

По данным армянского правительства, в Армению из Нагорного Карабаха въехали уже 6650 вынужденных переселенцев.