Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Сейчас в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Мирные жители размещены, им предоставлено питание и медицинская помощь.